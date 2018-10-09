«Из крана течет «квас»: жители Тольятти пожаловались на мутную воду в домах

9 Окт. 12:53 2018-10-10T08:10:45+03:00

Мутная вода течет в домах тольяттинцев с самого утра Фото: Соцсети

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Утром во вторник, 9 октября, соцсети заполонили фотографии из Тольятти, где в домах местных жителей вместо воды из крана потек то ли квас, то ли виски. Тольяттинцы сразу же возмутились, ведь платят они за жидкость совсем иного цвета и качества.

Как выяснилось, взмучивание воды произошло из-за проведения аварийных работ по ремонту запорной арматуры на сетях водоснабжения на перекрестке улиц Комсомольской и Лесной.

- В данный момент специалисты компании «Волжские коммунальные системы» занимаются промывкой сетей. Работы ведутся без отключения холодной воды. Мутная вода - явление временное, - рассказали в РКС-Тольятти.

В настоящее время для жителей Тольятти, попавших в «эпицентр мутности», организован подвоз бойлеров с питьевой водой.