«Из крана течет «квас»: жители Тольятти пожаловались на мутную воду в домах
Утром во вторник, 9 октября, соцсети заполонили фотографии из Тольятти, где в домах местных жителей вместо воды из крана потек то ли квас, то ли виски. Тольяттинцы сразу же возмутились, ведь платят они за жидкость совсем иного цвета и качества.
Как выяснилось, взмучивание воды произошло из-за проведения аварийных работ по ремонту запорной арматуры на сетях водоснабжения на перекрестке улиц Комсомольской и Лесной.
- В данный момент специалисты компании «Волжские коммунальные системы» занимаются промывкой сетей. Работы ведутся без отключения холодной воды. Мутная вода - явление временное, - рассказали в РКС-Тольятти.
В настоящее время для жителей Тольятти, попавших в «эпицентр мутности», организован подвоз бойлеров с питьевой водой.