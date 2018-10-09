2018-10-09T13:50:06+03:00
Общество

В Самаре налоговая предлагает местным жителям высказать свое мнение о работе инспекции

Сделать это можно несколькими способами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мнения граждан учитывают при проведении оценки эффективности руководителей налоговых органов и напрямую влияют на качество предоставляемых госуслугМнения граждан учитывают при проведении оценки эффективности руководителей налоговых органов и напрямую влияют на качество предоставляемых госуслугФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району Самары предлагает налогоплательщикам высказать свое мнение о работе инспекции. Сделать это можно несколькими способами:

СМС - для этого необходимо оставить номер своего мобильного телефона сотруднику инспекции, который предоставил госуслугу. На этот номер телефона придет смс – сообщение с номера 0919 Федерального телефонного центра с предложением оценить качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале. В ответном бесплатном СМС требуется оценить качество обслуживания госуслуги.

• Сайт «Ваш контроль» - на сайте ФНС России, где размещена ссылка «Ваш контроль», Единый портал государственных услуг.

• Через терминалы систем управления очередью, установленные в налоговых органах.

• Через QR-код (на выданном талоне из терминала систем управления очередью) используя Ваш мобильный телефон с установленным специальным приложением.

Оценить предлагают: время предоставления госуслуги, время ожидания в очереди при получении госуслуги, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность условий в помещении, в котором предоставлялась госуслуга, доступность информации о порядке предоставления госуслуги. Мнения граждан учитывают при проведении оценки эффективности руководителей налоговых органов и напрямую влияют на качество предоставляемых госуслуг.

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