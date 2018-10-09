Баскетбольный клуб «Самара» представил нового маскота

9 Окт. 14:07 2018-10-09T14:07:45+03:00

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БК «Самара» на первом матче нового сезона Суперлиги-1 представил нового маскота. Им стал волк. Об этом сообщили в пресс-службе самарского клуба.

- Почему именно волк? Во-первых, эти животные в большом количестве водятся в Самарской области. Во-вторых, у них очень много общего с нашим видом спорта: сила, ловкость, быстрота и вообще хорошо развитые физические качества, а также умение быстро ориентироваться в обстановке и, наконец, стремление к коллективным действиям, - объяснили в «Самаре».

Имя новому маскоту пока не выбрали. Болельщики «Самары» во время игры с «Буревестником» предложили несколько вариантов: Попадака, Самарик, Боец. Клуб предлагает своим болельщикам поучаствовать в выборе имени маскота. Свои варианты можно писать в комментарии под постом в группе «Самары».