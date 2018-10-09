Уменьшил сумму похищенного в 30 раз: в Сызрани высокопоставленного полицейского поймали на сокрытии преступления

9 Окт. 14:37 2018-10-09T16:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД РФ стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, мужчина превысил свои должностные полномочия и скрыл преступление.

Так, в июле этого года к полицейскому обратился местный житель и заявил о том, что с Куйбышевской железной дороги было украдено имущество на сумму 75 тысяч рублей. Однако правоохранитель внес в объяснения заявителя намного меньшую сумму – 2,5 тысячи рублей. Из-за малой суммы похищенного уголовное дело возбуждать не стали, и преступникам удалось уйти от ответственности. О незаконных действиях полицейского стало известно в ходе совместной проверки сотрудников регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УТ МВД РФ по ПФО.

- Факт превышения должностных полномочий сотрудником Сызранского ЛО МВД России на транспорте, который принял необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, был установлен в ходе оперативных мероприятий. В настоящее время данный сотрудник уволен из органов внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Как сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ, подозреваемому уже избрали меру пресечения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.