Под Самарой мужчина облил женщину бензином и поджег

9 Окт. 15:06 2018-10-09T15:06:39+03:00

Полицейские разбираются в обстоятельства происшествия Фото: из личного архива

Правоохранители считают, что злоумышленник совершил преступление на почве ревности

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Днем 7 октября, в минувшее воскресенье, из строящегося частного дома в селе Воскресенка в Волжском районе региона госпитализировали 56-летнюю женщину. Врачи диагностировали ей ожоги головы и тела, а также симптомы отравления угарным газом.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Оперативник провели работу с местными жителями и узнали, что женщина могла пострадать в результате действий другого человека, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По версии следствия, злоумышленник облил женщину бензином и поджег. Произошло это в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельства случившегося. По факту происшествия стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.