2018-10-09T15:06:39+03:00
Происшествия

Под Самарой мужчина облил женщину бензином и поджег

Правоохранители считают, что злоумышленник совершил преступление на почве ревности
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские разбираются в обстоятельства происшествияПолицейские разбираются в обстоятельства происшествияФото: из личного архива
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Днем 7 октября, в минувшее воскресенье, из строящегося частного дома в селе Воскресенка в Волжском районе региона госпитализировали 56-летнюю женщину. Врачи диагностировали ей ожоги головы и тела, а также симптомы отравления угарным газом.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Оперативник провели работу с местными жителями и узнали, что женщина могла пострадать в результате действий другого человека, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По версии следствия, злоумышленник облил женщину бензином и поджег. Произошло это в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельства случившегося. По факту происшествия стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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