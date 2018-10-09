Под Самарой мужчина облил женщину бензином и поджег
Днем 7 октября, в минувшее воскресенье, из строящегося частного дома в селе Воскресенка в Волжском районе региона госпитализировали 56-летнюю женщину. Врачи диагностировали ей ожоги головы и тела, а также симптомы отравления угарным газом.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Оперативник провели работу с местными жителями и узнали, что женщина могла пострадать в результате действий другого человека, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
По версии следствия, злоумышленник облил женщину бензином и поджег. Произошло это в ходе ссоры, возникшей на почве ревности.
Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельства случившегося. По факту происшествия стражи порядка проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.