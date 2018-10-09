В Самаре приступили к реконструкции хоральной синагоги
В Самаре стартовали работы по реконструкции хоральной синагоги, которая находится на улице Садовой, 49. По словам местных жителей, здание уже окружили строительными лесами.
Напомним, хоральная синагога была построена в 1908 году по проекту Зельмана Клейнермана. Через несколько лет ее закрыли, а затем по инициативе советских властей там размещались дом культуры и хлебное производство. В последние годы здание пустовало и разрушалось, однако реконструкция его много раз откладывалась.
В прошлом году власти региона заявили, что хоральную синагогу наконец отреставрируют и что соответствующий проект уже разработан. Ранее сообщалось, что ремонт здания пройдет на средства самарской религиозной общины иудеев-ортодоксов. Работы планируется завершить до конца 2019 года.