В Самаре приступили к реконструкции хоральной синагоги

9 Окт. 15:14 2018-10-09T15:14:33+03:00

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В Самаре стартовали работы по реконструкции хоральной синагоги, которая находится на улице Садовой, 49. По словам местных жителей, здание уже окружили строительными лесами.

Напомним, хоральная синагога была построена в 1908 году по проекту Зельмана Клейнермана. Через несколько лет ее закрыли, а затем по инициативе советских властей там размещались дом культуры и хлебное производство. В последние годы здание пустовало и разрушалось, однако реконструкция его много раз откладывалась.

В прошлом году власти региона заявили, что хоральную синагогу наконец отреставрируют и что соответствующий проект уже разработан. Ранее сообщалось, что ремонт здания пройдет на средства самарской религиозной общины иудеев-ортодоксов. Работы планируется завершить до конца 2019 года.