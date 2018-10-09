2018-10-09T15:42:02+03:00
Общество

В Самаре с 10 октября начнут принимать звонки с жалобами на отопление

Пока без тепла остаются чуть меньше 5% домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Звонки горожан будут принимать районные администрации и департамент городского хозяйства и экологииЗвонки горожан будут принимать районные администрации и департамент городского хозяйства и экологииФото: Архив "КП"
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В Самаре завершается процесс подключения жилых домов и социальных объектов к теплу. По состоянию на сегодняшнее утро, 9 октября, отопление дали уже в 9811 домах, что составляет 95,6%. Что касается соцобъектов, то они обеспечены теплом уже на 99,4%.

Как отмечают в администрации города, на данный момент полностью отапливаются детские сады, спортобъекты и учреждения дошкольного образования. А вот 2 ссуза и 3 учреждения культуры все еще ждут отопления. Первым его планируют включить в течение сегодняшнего дня, а вторым – в середине этой недели. Лидерами по подаче тепла оказались Ленинский и Красноглинский район, а вот Самарский район оказался в числе отстающих.

Специально для тех, у кого батареи так и не станут теплыми, в среду, 10 октября, запустят «горячую линию». Отвечать на вопросы и жалобы горожан на проблемы с отоплением будут специалисты районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Соответствующие телефоны разместят на сайте мэрии города.

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