Грипп и ОРВИ за неделю подкосили почти 9 тысяч самарцев

9 Окт. 16:34 2018-10-09T16:34:21+03:00

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В Самарской области продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю подхватили вирус 8986 жителей региона, в том числе 4408 жителей Самары. Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, на данный момент ситуация в регионе далека от эпидемии. По данным специалистов, в губернии циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы).

Напомним, сейчас в регионе ведется активная прививочная компания. По состоянию на понедельник, 8 октября, в область поступила 197621 вакцина для детей и 502650 вакцин для взрослых.

- Против гриппа привито уже 662952 человека, что составляет 21% от численности населения области: 164635 детей (41,6% от плана) и 498317 взрослых (44% от плана), в том числе 4420 беременных (49,5% от плана), - рассказали специалисты Роспотребнадзора

Отметим, что в Самаре до 15 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Каждый желающий сможет позвонить по телефонам: 8 (846) 267-42-94 (Роспотребнадзор) и 8 (846) 260-38-21 (Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) и узнать, какова эпидемиологическая ситуация, что необходимо делать для профилактики гриппа и ОРВИ и как уберечь детей от заболевания.