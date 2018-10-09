Ходить мимо цирка нельзя? Марш 13 октября против пенсионной реформы снова не разрешили

9 Окт. 16:51 2018-10-09T16:51:40+03:00

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В Самаре суд вновь не разрешил проведение марша против пенсионной реформы. Михаил Матвеев в своем твиттере написал, что пытался обжаловать предыдущее решение, но вновь получил отказ.

- Потому что мимо цирка. Мимо Белого дома в принципе ходить можно. Мимо цирка нет. Цирк! Отказ обжаловал в облсуд. Завтра суд по митингу, - написал депутат.

10 октября депутат собирается судиться против отказа в проведении митинга на пл. Куйбышева. Также он разбирается в тонкостях с оформлением книги регистрации публичных мероприятий. К ней у организаторов акций протеста тоже был ряд вопросов. До этого митинги проходили в сквере "Родина". Организаторы все еще надеются повлиять на изменения законодательства, касающиеся повышения пенсионного возраста, в сторону смягчения.