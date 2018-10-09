Фильм самарского режиссера Егора Чичканова "Не в форме" попал в первый сборник лучших российских короткометражек

9 Окт. 17:51 2018-10-09T17:51:37+03:00

Увидеть кинокартину и другие фильмы, вошедшие в альманах "Русское краткое" самарцы смогут уже через неделю

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Во вторник, 16 октября, в кинотеатре "Художественный" состоится самарская премьера киноальманаха "Русское краткое" от кинопрокатной компании «Пионер». Это первый сборник лучших отечественных короткометражных фильмов. В нем представлены картины различных жанров: от комедии без диалогов до хоррора, от молодежной лав-стори до экзистенциальной драмы.

В числе лучших российских короткометражек оказался и фильм "Не в форме" самарского режиссера Егора Чичканова, который уже несколько лет живет и творит в Санкт-Петербурге.

Эта комедия без диалогов поднимает тему двух противоположных культов, еды и фитнеса. Героиня безмолвно разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и тягой к огромному количеству фаст-фудов.

- Наш фильм получился очень необычный, я бы сказал даже дерзкий. Тема похудения, здорового образа жизни сейчас буквально везде, в каждом разговоре, а с другой стороны кучи ресторанов, бургерных и фестивалей еды. Это двоякость уже в воздухе. И мы решили за нее ухватиться и рассказать очень необычным киноязыком, поиграть с жанровыми клише, - рассказывает режиссер картины Егор Чичканов. - Главная героиня не произносит за фильм ни одного слова, но все что вокруг нее происходит буквально кричит цветом, светом и звуком. Съемки проходили в Петербурге, но его не узнать - мы сделал из него такой настоящий город из неонового нуара с дождем, грязными подворотнями и злыми улицами. Уверен, этот фильм удивит всех, кто бы что от него ни ждал.

Удивит картина и количеством известных актеров. В ней снялись звезда клипов группы "Ленинград" Юлия Топольницкая, Илья и Андрей Носковы, КВНщица Ирина Чеснокова и другие.

Увидеть фильм и узнать, какой выбор сделает героиня, самарцы смогут 16 октября. Также они увидят трагикомедию Григория Константинопольского «Олеся», где Никита Ефремов и Александр Паль сражаются за сердце таинственной красавицы, фестивальный хит «Лео и Ураган» и картину о вечной и повсеместной лжи «Carpe diem».

Кстати, зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм сборника "Русское краткое"! По итогам этого и последующих голосований лучшие российские короткометражки будут представлены на специальном показе летом 2019 года.

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