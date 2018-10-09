Самарской области помогут ликвидировать свалки и бороться с отходами

9 Окт. 18:26 2018-10-09T18:36:49+03:00

Дмитрий Азаров обсудил участие региона в нацпроекте «Экология» и программе «Чистая страна» с министром природных ресурсов в экологии

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В Москве во вторник, 9 октября, прошла рабочая встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Основной темой встречи стало участие региона в нацпроекте «Экология» и программе «Чистая страна».

Федеральные власти помогут Самарской области избавиться от мусора. Стороны договорились о поддержке проектов по ликвидации свалок, а также о финансировании целого ряда проектов, которые позволят сделать в Самарской области современную и эффективную систему сбора и переработки отходов.

Кроме того, с 1 января будущего года в регионе начнет работать регоператор в сфере обращения с отходами. Компания займется заключением договоров с предприятиями по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора.

Компанию, которая этим займется, выберут через конкурс. Работа ведется уже год. 10 октября конверты с именами участников конкурса вскроют.