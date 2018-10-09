2018-10-09T20:15:57+03:00
Происшествия

В Жигулевске фельдшер украла у пациентки золотые серьги и сдала их в ломбард

Злоумышленницу поймали. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Те самые украденные серьгиТе самые украденные серьгиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

65-летняя жительница Жигулевска обратилась в полицию. У женщины пропали серьги за 6 000 рублей. Стражи порядка наведались к пострадавшей домой. Оказалось, что в тот день женщина вызвала врача на дом. Пропажу пострадавшая обнаружила после ухода медработника.

Золотые серьги нашли. В одном из ломбардов города.

- В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя фельдшер медицинского учреждения города, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщина признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время опроса злоумышленница призналась, что украла золотые украшения из-за «трудного материального положения». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Именно такое наказание предусмотрено по статье УК РФ «Кража».

Золотые серьги полицейские вернули владелице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет