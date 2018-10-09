В Жигулевске фельдшер украла у пациентки золотые серьги и сдала их в ломбард

9 Окт. 20:15 2018-10-09T20:15:57+03:00

Злоумышленницу поймали. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы

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65-летняя жительница Жигулевска обратилась в полицию. У женщины пропали серьги за 6 000 рублей. Стражи порядка наведались к пострадавшей домой. Оказалось, что в тот день женщина вызвала врача на дом. Пропажу пострадавшая обнаружила после ухода медработника.

Золотые серьги нашли. В одном из ломбардов города.

- В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя фельдшер медицинского учреждения города, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщина признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время опроса злоумышленница призналась, что украла золотые украшения из-за «трудного материального положения». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Именно такое наказание предусмотрено по статье УК РФ «Кража».

Золотые серьги полицейские вернули владелице.