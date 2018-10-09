В Самаре «гонщик» на тюнингованной «пятнадцатой» врезался в столб

9 Окт. 20:40 2018-10-09T20:40:51+03:00

Выяснять, как водитель не заметил столб, буду инспекторы ГИБДД Фото: Соцсети

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В Самаре на улице Луначарского, рядом с перекрестком с улицей Мичурина, ближе к вечеру вторника, 9 октября, произошло ДТП. Местный житель на тюнингованной вазовской «пятнадцатой» протаранил столб. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

У автомобиля оказались повреждены капот, бампер и левая дверь со стороны водителя. Судя по всему, горе-гонщик еще и зацепил левым боком дорожное ограждение.

Комментаторы иронизируют, что водитель «пятнадцатой» не смог взлететь, намекая на спойлер на вазовской легковушке.

О пострадавших информации нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, которым и предстоит разбираться, как водитель «пятнадцатой» не заметил столб.