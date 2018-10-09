В Самаре «гонщик» на тюнингованной «пятнадцатой» врезался в столб
В Самаре на улице Луначарского, рядом с перекрестком с улицей Мичурина, ближе к вечеру вторника, 9 октября, произошло ДТП. Местный житель на тюнингованной вазовской «пятнадцатой» протаранил столб. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
У автомобиля оказались повреждены капот, бампер и левая дверь со стороны водителя. Судя по всему, горе-гонщик еще и зацепил левым боком дорожное ограждение.
Комментаторы иронизируют, что водитель «пятнадцатой» не смог взлететь, намекая на спойлер на вазовской легковушке.
О пострадавших информации нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, которым и предстоит разбираться, как водитель «пятнадцатой» не заметил столб.