2018-10-10T08:48:24+03:00
Общество

Для переселенцев из сносимых ради строительства магистрали «Центральной» домов закупят квартиры

Самарский минтранс намерен приобрести компенсационное жилье на общую сумму более 10 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: taburent.ruФото: taburent.ru
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Власти Самарской области приобретут четыре квартиры для переселения людей, дома которых будут снесены для строительства магистрали «Центральная» на участке от улицы Набережной реки Самары до проспекта Кирова. Речь идет о домах на улицах Мечникова и Аксаковская.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области собирается закупить две двухкомнатные и две однокомнатные квартиры. За однокомнатную квартиру из регионального бюджета планируют выделить 2,38 млн рублей, а за двухкомнатную квартиру – 2,97 млн рублей.

Компенсационное жилье должно располагаться не ниже 2 этажа в доме с не менее 6 этажами и как минимум 1985 года постройки. Площадь однокомнатной квартиры должна быть не меньше 19,62 кв.м и не более 39,24 кв.м, а площадь двухкомнатной – не менее 31,07 кв.м и не более 62,14 кв.м.

Итоги аукциона подведут 22 октября.

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