Для переселенцев из сносимых ради строительства магистрали «Центральной» домов закупят квартиры
Власти Самарской области приобретут четыре квартиры для переселения людей, дома которых будут снесены для строительства магистрали «Центральная» на участке от улицы Набережной реки Самары до проспекта Кирова. Речь идет о домах на улицах Мечникова и Аксаковская.
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области собирается закупить две двухкомнатные и две однокомнатные квартиры. За однокомнатную квартиру из регионального бюджета планируют выделить 2,38 млн рублей, а за двухкомнатную квартиру – 2,97 млн рублей.
Компенсационное жилье должно располагаться не ниже 2 этажа в доме с не менее 6 этажами и как минимум 1985 года постройки. Площадь однокомнатной квартиры должна быть не меньше 19,62 кв.м и не более 39,24 кв.м, а площадь двухкомнатной – не менее 31,07 кв.м и не более 62,14 кв.м.
Итоги аукциона подведут 22 октября.