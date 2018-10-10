В Самарской области полицейских заподозрили в фабрикации дела о мигрантах

10 Окт. 08:59 2018-10-10T09:06:48+03:00

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В СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении полицейских Безенчукского района. Их заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в мае прошлого года правоохранители подделали материалы дослественной проверки в отношении местной жительницы. Из-за этого в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Однако в ходе расследования дела состава преступления найдено не было. В итоге уголовное преследование женщины было прекращено с признанием права на реабилитацию.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении полицейских продолжается.