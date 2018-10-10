В Самаре на Стара-Загоре разбились Ford и Skoda

10 Окт. 09:47 2018-10-10T09:47:56+03:00

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Вечером во вторник, 9 октября, на улице Стара-Загора в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе ресторана «Макдоналдс» практически лоб в лоб столкнулись Ford и Skoda. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В результате случившегося больше всего пострадал «Форд». У него оказалась разбита вся передняя часть. Что касается «Шкоды», то у нее больше пострадала правая сторона. Кроме того, после удара чешский автомобиль отбросило на строительные ограждения. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. В настоящее время детали аварии устанавливаются.