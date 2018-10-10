Стало известно, с кем сыграет волейбольная «Нова» в полуфинале Кубка России

10 Окт. 09:54 2018-10-10T09:54:56+03:00

За выход в «Финал четырех» команда из Самарской области сразится с новосибирским «Локомотивом», ярославским «Ярославичем» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Определились составы полуфинальных подгрупп Кубка России по волейболу. «Нова» за выход в «Финал четырех» сразится в группе «А» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, «Локомотивом» из Новосибирска и «Ярославичем» из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе «Новы».

- Игры пройдут в Новосибирске со 2 по 4 ноября. В финальный раунд, который состоится в Казани с 14 по 15 декабря, выйдет только победитель подгруппы. Клуб «Зенит-Казань», как хозяин мероприятия освобожден от полуфинального этапа, - говорится в сообщении клуба из Самарской области.

В группу «Б» попали московское «Динамо», «Факел» из Нового Уренгоя, уфимское «Динамо» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. В группе «В» - кемеровский «Кузбасс», «Белогорье», «Газпром-Югра» из Сургута и красноярский «Енисей».