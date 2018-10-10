В Самарской области похолодает до -3 градусов

10 Окт. 09:58 2018-10-10T10:03:54+03:00

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В конце рабочей недели в Самарской области заметно похолодает. Уже в ночь на пятницу в регион придут минусовые температуры. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 10 октября, в Самарской области ожидается облачная, но с прояснениями погода. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 10...15°C. В ночь на четверг, 11 октября, столбики термометров опустятся до 3…8°C. Днем же будет немного теплее 7...12 °C. Кроме того, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу, 12 октября, температура воздуха составит -3...2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 6...11 °C. Осадков не ожидается, зато будет дуть довольно сильный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с.