2018-10-10T10:03:54+03:00
Общество

В Самарской области похолодает до -3 градусов

Правда, минусовые температуры пока ожидаются только по ночам
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Похолодание придет в регион в конце рабочей неделиПохолодание придет в регион в конце рабочей неделиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В конце рабочей недели в Самарской области заметно похолодает. Уже в ночь на пятницу в регион придут минусовые температуры. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 10 октября, в Самарской области ожидается облачная, но с прояснениями погода. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 10...15°C. В ночь на четверг, 11 октября, столбики термометров опустятся до 3…8°C. Днем же будет немного теплее 7...12 °C. Кроме того, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу, 12 октября, температура воздуха составит -3...2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 6...11 °C. Осадков не ожидается, зато будет дуть довольно сильный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет