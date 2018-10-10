2018-10-10T10:27:54+03:00
Общество

Появился список телефонов для жалоб на отопление в Самаре

Звонки начнут принимать с 10 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Звонки горожан будут принимать районные администрации и департамент ГХиЭЗвонки горожан будут принимать районные администрации и департамент ГХиЭФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В среду, 10 октября, в Самаре заработала «горячая линия», по которой горожане смогут обращаться по проблемам с подключением отопления. Жалобы будут принимать специалисты районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.

Телефоны «горячей линии» администраций районов Самары:

- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 339-01-53. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);

- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 995-03-87. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);

- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 950-49-66. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);

- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 339-27-60. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);

- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 335-45-17. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30, а также в выходные с 08:30 до 16:30; оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);

- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 995-40-27. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);

- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 333-54-18. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);

- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 262-03-81. Звонки будут принимать в рабочее время с 08:30 до 17:30, а по пятницам до 16:30; оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);

- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 330-68-32. - Звонки будут принимать в рабочее время с 08:30 до 17:30; оперативно-диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).

Телефон «горячей линии» департамента городского хозяйства и экологии - 266-56-22 (с 08:30 до 17:30, пятница - до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет