Появился список телефонов для жалоб на отопление в Самаре

10 Окт. 10:27 2018-10-10T10:27:54+03:00

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В среду, 10 октября, в Самаре заработала «горячая линия», по которой горожане смогут обращаться по проблемам с подключением отопления. Жалобы будут принимать специалисты районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.

Телефоны «горячей линии» администраций районов Самары:

- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 339-01-53. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);

- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 995-03-87. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);

- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 950-49-66. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);

- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 339-27-60. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);

- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 335-45-17. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30, а также в выходные с 08:30 до 16:30; оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);

- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 995-40-27. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);

- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 333-54-18. Звонки будут принимать в рабочие дни с 08:30 до 17:30; оперативный дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);

- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 262-03-81. Звонки будут принимать в рабочее время с 08:30 до 17:30, а по пятницам до 16:30; оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);

- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству - 330-68-32. - Звонки будут принимать в рабочее время с 08:30 до 17:30; оперативно-диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).

Телефон «горячей линии» департамента городского хозяйства и экологии - 266-56-22 (с 08:30 до 17:30, пятница - до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно.