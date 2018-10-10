В Самаре жители 152 квартир из-за долгов остались без канализации

10 Окт. 10:56 2018-10-10T10:58:18+03:00

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Далеко не все жители и предприятия Самары стремятся оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. В итоге сейчас их долг перед «РКС-Самара» составляет более 1,4 млрд рублей. Чаще всего «выбивать» деньги с неплательщиков приходится через суд, но иногда в этом деле помогает и простое перекрытие канализации. Так, сейчас без канализации остались хозяева 152 квартир. Их общий долг за воду составил 2,8 млн рублей.

- Точечное перекрытие канализации ведется в квартирах тех неплательщиков, чьи долги составляют десятки тысяч рублей. Специалисты делают это через технический этаж или крышу. Перекрывается индивидуальный слив, на канализацию соседей это никак не влияет, - рассказали в «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, самостоятельно снять заглушку практически невозможно. Для этого нужен дорогостоящий прибор.