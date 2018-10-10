Директора самарского магазина будут судить за взятку полицейскому

10 Окт. 11:34 2018-10-10T11:34:28+03:00

Женщина хотела, чтобы полицейский "закрыл глаза" на выявленные в магазине нарушения

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Следственный отдел Новокуйбышевска завершил расследование уголовного дела в отношении директора одного из магазинов Самары. Женщину обвиняют в дачи взятки инспектору отдела по делам несовершеннолетних.

По версии следствия, 5 марта 2018 года директор торговой дочки передала сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на выявленное нарушение – продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.