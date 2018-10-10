Директора самарского магазина будут судить за взятку полицейскому
Женщина хотела, чтобы полицейский "закрыл глаза" на выявленные в магазине нарушения
Женщина пыталась подкупить стража порядка 15 тысячами рублейФото: Архив "КП"
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Следственный отдел Новокуйбышевска завершил расследование уголовного дела в отношении директора одного из магазинов Самары. Женщину обвиняют в дачи взятки инспектору отдела по делам несовершеннолетних.
По версии следствия, 5 марта 2018 года директор торговой дочки передала сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на выявленное нарушение – продажу алкоголя несовершеннолетнему.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.