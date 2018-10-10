2018-10-10T12:07:39+03:00
Общество

АвтоВАЗ намерен создать 8 новых моделей Lada до 2026 года

Такие амбициозные планы озвучил президент предприятия Ив Каракатзанис
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский университетФото: Самарский университет
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Тольяттинский АвтоВАЗ собирается в ближайшие годы создать несколько новых моделей авто и провести рестайлинг уже существующих моделей. Об этом заявил президент предприятия Ив Каракатзанис во время посещения Самарского университета.

По его словам, АвтоВАЗ намерен до 2026 года создать 8 новых моделей и провести 9 фейслифтов Lada. Ив Каракатзанис отметил, что для этого им нужны молодые и энергичные специалисты. В частности, компания увеличивает штат в инжиниринге. В прошлом году АвтоВАЗ принял на работу 155 инженеров, в этом – 300, а также планирует принять еще 1000 специалистов.

Отметим, что АвтоВАЗ совместно с Самарским университетом реализует программу целевой подготовки студентов. Уже сейчас бакалавры вуза имеют возможность проходить на предприятии практику. В дальнейшем планируется, что они смогут там еще и трудоустроиться.

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