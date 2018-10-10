В Самарской области при пожаре погиб пенсионер
Мужчина задохнулся от дыма из-за загоревшегося матраса
Пожар потушили быстро, но спасти мужчину не удалосьФото: Архив "КП"
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Рано утром в среду, 10 октября, в поселке Балашейка в Сызранском районе произошел пожар. Там в квартире дома на улице Чапаева загорелся матрас.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 5:43. На место происшествия выезжали 3 пожарных и 1 единица техники. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, однако возгорание успели потушить до прибытия огнеборцев. Несмотря на это, во время ЧП погиб 79-летний мужчина. Как передает КТВ-Луч, пенсионер мог задохнуться продуктами горения.
В настоящее время обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.