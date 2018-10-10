В Сызрани поймали сбежавшего из Красноярска педофила-развратника
В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали 24-летнего жителя Красноярска, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера и в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
По данным СУ СК по Красноярскому краю, молодой человек создал в интернете фейковую страницу и, выдавая себя за врача, предлагал девочкам в возрасте от 10 до 15 лет выслать ему свои интимные фотографии. После этого он обещал проконсультировать их по медицинским вопросам. Парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако он сбежал из города. Молодого человека объявили в федеральный розыск.
Недавно злоумышленника удалось найти. Он пытался на поезде добраться из Красноярска в Волгоград, однако в Сызрани его задержали сотрудники транспортной полиции. В настоящее время молодого человека отправили обратно в Красноярск. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.