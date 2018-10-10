В Самарской области прогнозируют сильный ветер и дождь

10 Окт. 13:19 2018-10-10T13:19:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области ухудшится погода. С 19 часов среды, 10 октября, до 19 часов четверга, 11 октября, местами по региону ожидается небольшой и умеренный дождь, а также усиление ветра. Так, по данным Приволжского УГМС, скорость ветра составит 7-12 м/с, а местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 4...9 °С, днем 7...12 °С, в Самаре ночью 7...9 °С, днем 9...11°С.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не ходить и не стоять рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и карнизами домов. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.