Под Тольятти мужчина на спор съел 4 мухомора и попал в больницу

10 Окт. 13:38 2018-10-10T13:38:19+03:00

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В селе Подстепки Ставропольского района объявился кандидат на премию Дарвина. Мужчина поспорил со знакомыми, что влегкую съест мухоморы, успешно провернул эту операцию, но оказался в больнице.

ЧП произошло во вторник, 9 октября, около 15:30. 41-летний мужчина успел съесть четыре мухомора, прежде чем почувствовал себя плохо. У него даже начались судороги. Как пишет Волга Ньюс, мужчине вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему необходимую помощь, в том числе промыли желудок, а затем увезли его в больницу Тольятти.