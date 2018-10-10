Под Тольятти мужчина на спор съел 4 мухомора и попал в больницу
Организм селянина оказался не готов к ядовитым грибам
Медикам скорой помощи пришлось промывать мужчине желудокФото: Архив "КП"
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В селе Подстепки Ставропольского района объявился кандидат на премию Дарвина. Мужчина поспорил со знакомыми, что влегкую съест мухоморы, успешно провернул эту операцию, но оказался в больнице.
ЧП произошло во вторник, 9 октября, около 15:30. 41-летний мужчина успел съесть четыре мухомора, прежде чем почувствовал себя плохо. У него даже начались судороги. Как пишет Волга Ньюс, мужчине вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему необходимую помощь, в том числе промыли желудок, а затем увезли его в больницу Тольятти.