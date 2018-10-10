Охранник из Тольятти выиграл в лотерею более 1 млн рублей

10 Окт. 13:51 2018-10-10T13:51:56+03:00

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Самарская область пополнилась еще одним миллионером. Недавно в число местных богачей вошел охранник из Тольятти Сергей Зарубенко. Его секрет успеха: удачный лотерейный билет. Мужчина принял участие в 300 тираже «Жилищной лотереи» и выиграл 1 333 333 рубля. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

— Я следил за трансляцией тиража по телевизору. Я как-то быстро стал зачеркивать выпавшие числа в своем билете. Когда понял, что выиграл, не сразу сообразил, какую сумму. Проверил позже в интернете и удивился: батюшки, да я миллионер! — вспоминает счастливчик.

По словам тольяттинца, совсем недавно его семья приобрела новую квартиру, где сейчас активно ведется ремонт. Он планирует потратить часть выигрыша на покупку мебели в новое жилище.