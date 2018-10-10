Новокуйбышевцы одобрили строительство нового здания для театра «Грань» в сквере «Слава труду»
На портале «Вместе» завершилось голосование по оценке предполагаемого места строительства нового здания для театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске.
Напомним, ранее был разработан проект о размещении здания в сквере «Слава труду». Однако глава региона Дмитрий Азаров предложил узнать мнение жителей по данному вопросу, для чего был запущен электронный опрос. Почти 82% проголосовавших поддержали идею строительства здания для театра в сквере между улицами Дзержинского, Чернышевского, Островского и Молодежной.
Здание для театра планируется построить на участке 100х60 квадратных метров. Стоимость работ составит 650 миллионов рублей. Основную часть средств выделят из областного бюджета. Предполагается, что труппа театра-студии «Грань» сможет отметить новоселье в новом здании уже в 2020 году.