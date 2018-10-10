Жители Самары предложили построить мост до острова Коровий

10 Окт. 14:48 2018-10-10T14:48:50+03:00

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Жители Куйбышевского района Самары предложили сделать остров Коровий более доступным для отдыхающих. В частности, они выступили с идеей проложить мост до него. По их словам, ширина протоки Сухая Самарка составляет 120-250 метров, поэтому можно сделать подвесной пешеходный мост.

- Как насчет небольшого моста на остров Коровий и лесопарка там для жителей Куйбышевского района? Зимой там отличная лыжня, поддерживаемая, видимо, спортсменами-энтузиастами. Или иной переправы, например, с улицы Народной до Рождествено в выходные? – написал один из местных жителей в Твиттере.

На предложение самарца отреагировала мэр города Елена Лапушкина. Она попросила главу Куйбышевского района Александра Моргуна и департамент городского хозяйства и экологии встретиться с жителями и обсудить все предложения.