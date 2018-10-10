В Самаре на Авроре пенсионер угодил под колеса «четырнадцатой»

10 Окт. 15:03 2018-10-10T15:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 октября, около 13:50 на улице Авроры в Самаре произошло ДТП с участием пожилого пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний водитель автомобиля Лада 2114, двигаясь со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Мориса Тореза, сбил 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Удар оказался такой силы, что у легковушки оказалось разбито лобовое стекло.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.