Минтранс не нашел грязь на Центральном автовокзале в Самаре

10 Окт. 15:31 2018-10-10T15:31:34+03:00

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Министерство транспорта и автомобильный дорог Самарской области наведалось с проверкой в Центральный автовокзал, на который ранее пожаловались местные жители. В частности, самарцы отметили бесконечные очереди, грязь, вонь, хамство и полную профнепригодность всего персонала автовокзала.

В начале прошлой недели заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин провел совещание с собственниками автовокзала, на котором высказал замечания о необходимости проведения ремонта здания и прилегающей территории.

Как отметили в АО «Евразийская корпорация автовокзалов», они начали обновление автовокзала еще до начала ЧМ-2018 и планируют закончить все работы в следующем году. Так, до конца 2018 года будет частично отремонтирован асфальт при въезде на привокзальную площадь, заменена входная группа на центральном входе, а также будет закуплено новое компьютерное оборудование для терминалов по продаже билетов. В 2019 году запланированы ремонт потолка коридора на 1 этаже, где расположены туалеты, установка громкоговорителей, информационных табличек и указателей, а также светодиодных экранов, на которых будут показывать время и маршрут отправления автобусjd на перронах.

Сегодня, 10 октября, на автовокзале побывал сам министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Никакой грязи и вони он там не нашел.

- В здании автовокзала и на прилегающей территории чисто. Там есть все оборудование для обеспечения транспортной безопасности (металодетектор, рентгеновская установка и видеокамеры), частично выполнен ремонт здания, а также установлено оборудование, обеспечивающее доступ в здание маломобильным гражданам, - отметили в минтрансе.