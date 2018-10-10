2018-10-10T15:55:17+03:00
Спорт

«Сызрань-2003» проиграла «Уралу-2» в первенстве ПФЛ

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу екатеринбургской команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Голы забили Артем Юсупов и Виктор КиселевГолы забили Артем Юсупов и Виктор КиселевФото: ФК "Урал"
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Футбольный клуб «Сызрань-2003» в рамках 13 тура группы «Урал-Приволжье» уступил «Уралу-2». Матч проходит в Свердловской области и завершился со счетом 2:0 в пользу екатеринбургской команды, сообщили в пресс-службе «Урала».

Счет в матче открыл Артем Юсупов. Он отправил мяч головой в сетку прямо перед перерывом. Второй мяч в ворота «Сызрани» влетел в самом начале второго отрезка матча. Виктор Киселев реализовал пенальти.

Следующий матч «Сызрань-2003» сыграет в понедельник, 15 октября. Дома «быки» примут «Звезду» из Перми.

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