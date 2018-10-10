Тольяттинские депутаты вновь не смогли выбрать спикера думы

10 Окт. 16:01 2018-10-10T16:01:38+03:00

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В Тольятти вот уже вторую неделю не могут выбрать спикера для городской думы. На первом заседании, которое прошло 5 октября, на эту роль было выдвинуто две кандидатуры: представитель партии «Единая Россия» Николай Остудин и представитель КПРФ Юрий Сачков. Однако после тайного голосования ни один из них не набрал необходимых двух третей голосов (24 из 35), поэтому заседание было решено перенести на 10 октября.

Сегодня определиться со спикером гордумы также не удалось, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти. Преградой для депутатов стали поправки в регламент. Если раньше решения принимались большинством голосов, то сейчас нужно набрать две трети. По словам Николая Остудина, документ отправят на проверку в прокуратуру. Надзорное ведомство должно дать ответ в течение 5 дней, после этого заседание гордумы продолжится. В следующий раз депутаты соберутся 18 октября.