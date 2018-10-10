Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что взял бы Кокорина и Мамаева в команду из-за футбольных качеств

10 Окт. 16:29 2018-10-10T16:32:06+03:00

Однако из-за человеческих качеств генеральный директор Виталий Шашков брать бы игроков в «КС» не стал

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал скандальную выходку футболистов клубов «Зенит» Александра Кокорина и «Краснодар» Павла Мамаева. Он отметил, что относится к их поступку отрицательно.

- Они публичные люди, всегда на виду у людей. На игроков смотрят дети – футболисты не имеют права так себя вести, - приводит слова Шашкова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, гендиректор «Крыльев» заявил, что из-за футбольный качеств пригласил бы Кокорина и Мамаева в «КС», однако из-за человеческих качеств игроков, делать этого не стал бы.

Напомним, «КП» восстановила хронологию похождений Кокрина и Мамаева. Прочитать ее можно на сайте kp.ru.

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Правда, большинство болельщиков не поддержали игрока самарских "Крыльев Советов" Алана Чочиева в стремлении оправдать некрасивую выходку его коллег (подробности)