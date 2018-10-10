«Крылья Советов» выйдут на матч с «Зенитом» в футболках с рисунками болельщиков

10 Окт. 16:54 2018-10-10T16:54:58+03:00

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Юные болельщики самарского футбольного клуба «Крылья Советов» получат шанс вывести игроков на поле стадиона «Самара Арена». Для этого им нужно принять участие в конкурсе рисунков, который будет проходить с 10 по 20 октября.

Принять участие в конкурсе, тема которого – «Я люблю «Крылья», смогут дети в возрасте 6-10 лет. По итогам конкурса выберут 11 победителей. Их рисунки напечатают на футболках игроков «Крыльев Советов».

- 29 октября авторы 11 лучших рисунков выведут игроков «Крыльев» на матч с санкт-петербургским «Зенитом». Футболисты нашей команды наденут майки с напечатанными рисунками. А в перерыве матча клуб наградит ребят призами и подарками, - рассказали в пресс-службе «КС».

Более подробную информацию о том, куда и как направлять рисунки, можно посмотреть здесь.