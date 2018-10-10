Стали известны победители конкурса "Мой любимый учитель"

10 Окт. 18:00 2018-10-10T18:05:39+03:00

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В Самаре завершился конкурс "Мой любимый учитель". Его победителем стала Умнаева Елена Владимировна, учительница школы №33, классный руководитель кадетского класса. Второе место заняла Лариса Петровна Кожухова, которая работает с младшими классами в школе №22. Третье место у Светланы Петровны Холькиной, учительницы школы №79.

Приглашаем победителей на награждение 12 октября в 16.00 в редакцию по ул. Лесная, 9.

Мы блгодарны всем нашим участникам, родителям, которые говорили много прекрасных слов о своих учителях и педагогах. Поздравляем всех преподавателей с прошедшим профессиональным праздником, желаем успехов в работе, благодарных учеников и каждодневных побед.

Принимайте участие в конкурсах КП-Самара.