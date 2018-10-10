2018-10-10T18:34:16+03:00
Происшествия

Тройное ДТП под Самарой: двое погибли и двое госпитализированы

Причина трагедии в лопнувшем колесе «битумовоза»
Майя БРОД
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"Битумовоз" опрокинул в кювет еще два авто"Битумовоз" опрокинул в кювет еще два авто
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Сегодня, 10 октября, в 15. 00 минут водитель «битумовоза» марки «МАЗ» с прицепом попал в страшную ситуацию. Примерно в 35-ти километрах от Кировского моста, по дороге в Алексеевку Самарской области у него разорвалось левое переднее колесо. Вероятно, поэтому грузовик с прицепом выехал на встречную полосу.

– Водитель «МАЗ» а допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», а затем и с «Ладой Ларгус», которые двигались по встречному направлению обводной дороги, - сообщает ГУ МВД России по самарской области.

После столкновения «МАЗ» опрокинул вслед за собой в левый кювет «Ладу» и «Тайоту». Тройное столкновение закончилось трагически: водитель «Ларгуса» - 65-летний мужчина и его 61-летняя попутчица - погибли, а те, кто управляли «битумовозом» и иномаркой, оказались на больничной койке.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, только потом решится, будут ли возбуждать уголовное дело и кто станет его фигурантом.

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