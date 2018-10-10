2018-10-10T20:51:36+03:00
Общество

В Сызранском дворе установили вышку сотовой связи

Люди из соседних домов бьют тревог: сооружение может повредить их здоровью
Майя БРОД
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Как повлияет близость вышки сотовой связи на здоровье жильцов соседних домов?Как повлияет близость вышки сотовой связи на здоровье жильцов соседних домов?Фото: СОЦСЕТИ
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Несмотря на протесты горожан, вышку сотовой связи все-таки установили во дворах на улице Образцовской города Сызрани.

- Сооружение находится совсем рядом с нашими домами, это может негативно повлиять на наше состояние, - испугались жители близлежащих домов.

Как сообщают в соцсетях активные сызранцы, разрешений на установку у бизнесменов пока нет, но последние уверяют народ, что со дня на день документы появятся, тогда и подключат вышки.

На участке, где появилось непрошенное сооружение, на данный момент строится некое коммерческое здание. Не исключено, что владелец земли сдал частично сдал ее в арену одному из сотовых операторов.

Жители Сызрани намерены обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить, насколько законны подобные установки в непосредственной близости от жилых домов.

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