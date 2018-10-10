В Самарской области возрождают государственный финансовый контроль

10 Окт. 22:50 2018-10-10T22:52:40+03:00

При прошлой губернской власти этот орган со скандалом упразднили

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10 октября, состоялось очередное заседание правительства Самарской области. Там утвердили положение о государственной инспекции финансового контроля области.

Эффективность работы этой службы неоднократно замечал глава региона Дмитрий Азаров. В конце сентября он подписал постановление, где говорилось в том числе и о возрождении госконтроля.

Сегодня правительство утвердило новое положение, поэтому с 1 января 2019 года управление по контролю в сфере закупок будет переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области. Кроме того, к нему перейдут полномочия министерства финансов по осуществлению внутреннего финансового контроля.

Напомним, с 2010 по 2016 года этот ведомство активно работало в нашей губернии.

- Госфинконтроль публиковал резонансные отчеты проверок. В частности, его сотрудники выявили завышение стоимости строительства пешеходных переходов на Московском шоссе, недочеты при ремонте дорог в Самаре, нарушения при использовании бюджетных средств, -писала тогда «КП-Самара». Однако после всех скандальных расследований и публикаций, официальной версией закрытия госконтроля стала экономия бюджета. «Весь объем задач по контролю за расходованием бюджетных средств полностью сохраняется, но будет решаться за счет меньшего количества ресурсов», - формулировали экс-чиновники.

Вскоре полномочия службы были распределены между министерством финансов и вновь образованным управлением по контролю в сфере закупок. Сейчас ситуация кардинально поменялась и Госфинконтроль возвращается.

План по передаче полномочий между ведомствами уже утвержден. До конца года предстоит решить кадровые, организационные и законотворческие вопросы.