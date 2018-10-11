2018-10-11T08:52:04+03:00
Общество

Ждать или не ждать: Хабиб Нурмагомедов может приехать в Самарскую область?

Дмитрий Азаров сделала селфи с известным бойцом и пригласил его в Самару и Тольятти
Евгения ВАСИНА
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Хабиб становится национальным героемХабиб становится национальным героем
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В среду 10 сентября в Ульяновске проходил VII Международном форуме "Россия - спортивная держава". Среди гостей форумы был и глава Самарской области, а также ныне сверх популярный боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Глава региона и российский спортсмен даже сделали совместное фото. Снимком Дмитрий Азаров поделился со своими подписчиками в twitter и подписал: "Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал приедет ещё".

Пользователи социальной сети не однозначно отнеслись к такому приглашению. Одни его поддержали, отметив, что «Хабиб становится национальным героем». Другие с прохладой отнеслись к возможности такого визита.

Напомним, титульный бой UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в ночь с 6 на 7 октября и закончился победой спортсмена, представляющего Россию.

Накануне встречи лис Ричард из Самарского зоопарка пытался предсказать итоги встречи, но получилось не все.

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(Другие подробности)

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