Александр Малинин пообещал исполнить песню, написанную самарцем

11 Окт. 08:03 2018-10-11T08:53:14+03:00

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10 октября в Самарской государственной филармонии выступал известный российский исполнитель Александр Малинин. Певец признался, что всегда с удовольствием приезжает в Самару, так как тут его встречает полный зал, и тут живут очень благодарные зрители. И на этот раз зал действительно был полным. Свободных мест не было даже на балконах.

За несколько часов до концерта Александр Малинин встретился с известным самарским писателем и актёром театра, ведущим радио "КП-Самара" Александром Гутиным. Именно Александр Гутин написал для него одну из песен.

- Александр Малинин пригласил на концерт. Правда песня, которую я написал, пока не готова. Но все равно мы рады встрече, - рассказал Александр Гутин.

Оказалось, что состав музыкантов, который приехал в Самару с Александром Малининым в этот раз, песню, написанную самарцем, не знает. Но в следующий приезд Александр обещал ее спеть и публично сказать, что автор в зале.