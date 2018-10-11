2018-10-11T08:15:40+03:00
Общество

В Самаре привели в порядок проезжую часть улицы Гая

Со всеми работами подрядчик справился всего за неделю
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" завершился ремонт проезжей части еще одной улицы. Речь идет об участке улицы Гая в границах улиц Врубеля и Луначарского протяженностью 1,8 км. Вчера, 10 октября, прошла приемка дороги с участием общественников.

Как отмечают в администрации города, подрядчик - ООО "НПФ "XXI век" - отремонтировал дорогу всего за неделю: ночью рабочие занимались фрезеровкой старого покрытия, а днем укладывали новую дорожную одежду. Кроме того, дорожники отремонтировали инженерные коммуникации, подняли на нужную высоту около полусотни колодцев, а также привели в порядок парковочные пространства и съезды на прилегающие территории. Недавно был проведен отбор проб нового асфальта. Их отправили на экспертизу. Результаты станут известны в ближайшие дни. Подрядчик пообещал, что заделает отверстия, которые образовались после взятия проб, до конца этой рабочей недели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет