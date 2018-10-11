В Самаре привели в порядок проезжую часть улицы Гая

11 Окт. 08:15 2018-10-11T08:15:40+03:00

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В Самаре в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" завершился ремонт проезжей части еще одной улицы. Речь идет об участке улицы Гая в границах улиц Врубеля и Луначарского протяженностью 1,8 км. Вчера, 10 октября, прошла приемка дороги с участием общественников.

Как отмечают в администрации города, подрядчик - ООО "НПФ "XXI век" - отремонтировал дорогу всего за неделю: ночью рабочие занимались фрезеровкой старого покрытия, а днем укладывали новую дорожную одежду. Кроме того, дорожники отремонтировали инженерные коммуникации, подняли на нужную высоту около полусотни колодцев, а также привели в порядок парковочные пространства и съезды на прилегающие территории. Недавно был проведен отбор проб нового асфальта. Их отправили на экспертизу. Результаты станут известны в ближайшие дни. Подрядчик пообещал, что заделает отверстия, которые образовались после взятия проб, до конца этой рабочей недели.