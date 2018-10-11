2018-10-11T08:40:30+03:00
Спорт

Вратарь Андрей Макаров покидает самарский ХК ЦСК ВВС

Ему на смену придет Федор Коротаев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В самарском хоккейном клубе ЦСК ВВС произошли изменения. 25-летний вратарь Андрей Макаров, который выступал за команду в ВХЛ – Кубке Шелкового пути, возвращается в Нижнекамск. Там он продолжит играть в «Нефтехимике» в Континентальной хоккейной лиге. Вместо него «пост» у ворот займет 21-летний вратарь Федор Коротаев, который до недавнего времени выступал в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

Отметим, что в этом сезоне Андрей Макаров сыграл в составе самарского клуба 7 матчей. На его счету 14 пропущенных шайб и 1 передача. Что касается Федора Коротаева, то в сезоне 2018/18 он провел за ЦСК ВВС один матч – стартовая игра против «Лады», там он пропустил 4 шайбы. За «Нефтехимик» он не сыграл ни одного официального матча.

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