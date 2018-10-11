Аварию на теплотрассе на Московское шоссе - Ново-Вокзальная устранят до конца сегодняшнего дня

11 Окт. 08:57 2018-10-11T08:58:26+03:00

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Специалисты предприятия тепловых сетей продолжают устранять аварию на теплосети в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, которая произошла в среду утром, 10 октября.

- Произошло технологическое нарушение в работе теплосети диаметром 500 мм. Этот участок пришлось вывести из работы и огородить его. Все потребители, которых обслуживает данная теплосеть, были переведены на резервную схему, - рассказали в ПТС.

На время проведения аварийно-восстановительных работ на Московском шоссе было частично ограничено движение транспорта - перекрыты две полосы по направлению в центр города. Завершить все работы и восстановить движение теплоэнергетики обещают до конца сегодняшнего дня, 11 октября.