2018-10-11T09:31:48+03:00
Общество

Самарская ракета-носитель доставит на МКС двух космонавтов

Запуск намечен на 11 октября в 11:40 по московскому времени
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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В четверг, 11 октября, в 11:40 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован запуск самарской ракеты-носителя «Союз-ФГ» транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10». На его борту будут находиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Их дублерами будут самарский космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак. Корабль доставит космонавтов на МКС.

Самарский космонавт Олег Кононенко будет дублером Алексея Овчинина

Самарский космонавт Олег Кононенко будет дублером Алексея Овчинина

Как отмечают в пресс-службе Роскосмоса, российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко будут командирами МКС впервые в истории станции. По словам Алексея Овчинина, одной из задач экипажа будет проведение эксперимента по 3D-печати тканей мыши в космосе. Кроме того, экипажу МКС предстоит выйти в открытый космос, работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем МКС, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок.

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