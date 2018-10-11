В Самаре сторонника террористов отправили в колонию на 9 лет

11 Окт. 09:52 2018-10-11T09:52:58+03:00

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Приволжский окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Тольятти Али Нурмагомедову, который обвинялся в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, тольяттинец в апреле 2017 года транзитом через всю Турцию прибыл на территорию Сирии, где вступил в ряды террористов. В июне того же года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

В марте 2018 года молодой человек перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генконсульство России, расположенное в Стамбуле, с заявлением о потере документов. Также он заявил, что хочет вернуться в Россию. В итоге через несколько дней он прилетел на самолете в Самару. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в аэропорту Курумоч.

Тольяттинец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Защита молодого человека пыталась обжаловать приговор, но решение суда было оставлено без изменений.