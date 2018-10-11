«Крылья Советов» наказали из-за вышедшего на поле журналиста

11 Окт. 10:17 2018-10-11T10:18:21+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» по итогам матча 10 тура Российской Премьер-лиги с московским «Динамо», который проходил 6 октября на стадионе «Самара Арена», оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Команду наказали из-за того, что на поле вышел посторонний человек и подошел к игрокам «Динамо». Как объяснили представители московского клуба, это был журналист, но он быстро покинул арену. Что касается «Динамо», то по итогам того матча, который оно проиграло самарцам со счетом 1:0, то команда получила 6 желтых карточек и штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков.