Видишь зеленое сердце – бери: у самарских продуктов будет новый опознавательный знак

11 Окт. 10:34 2018-10-11T10:41:37+03:00

Вот такой значок можно теперь искать на самарских продуктах

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Скоро самарские товары на полке станет невозможно не заметить. Их решили отметить зеленым сердечком – официальным туристским символом Самарской области. Этот бренд специально появился в преддверии ЧМ 2018 и уже размещался на полиграфической продукции, подготовленной к этому событию.

- Символику уже использовали на «карте гостя» SAMARA.travel, на сувенирной продукции, на международных и межрегиональных выставках и информационных стойках, - говорится в пресс-релизе правительства Самарской области.

Теперь добавлять знак – зеленое сердечко, состоящее из Волги, огибающей Самарскую Луку, и стилизованное под букву S – смогут все самарские производители, а покупатели легко разберутся в многообразии товаров на полках.