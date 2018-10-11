Житель Самарской области поймал в Волге огромного толстолобика

11 Окт. 10:36 2018-10-11T10:39:09+03:00

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Недавно одному из любителей подводной охоты – жителю Самарской области - улыбнулась довольно крупная удача. Он поймал в районе Васильевских островов большого толстолобика.

По словам мужчины, условия для поимки рыбины были идеальные – штиль на Волге, да и вода прозрачная.

- Я нырнул и заметил след толстолобика: он где-то рядом, слышно, как носится в толще воды, а может быть и не один, но на глаза пока не попадается. Первый сплав ничего не принес. Поднялся выше и опять сплав по реке по тому же месту и не зря: вышел на меня и получил гарпун в лоб. «Рыбку» в лодку помог затащить напарник, - поделился рыбак.

Судя по фото, который мужчина опубликовал на форуме nazaderjke.ru, длина трофея составила чуть более 1 метра, а вес – около 10-15 кг. О дальнейшей судьбе рыбины мужчина не рассказал.