Минобрнауки Самарской области возглавил Виктор Акопьян
Министерству образования и науки Самарской области назначили нового руководителя. Им, как и сообщала ранее "Комсомольская правда - Самара", стал Виктор Акопьян, который до недавнего времени занимал пост главы самарского управления регионального минобрнауки. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В четверг, 11 октября, врио первого вице-губернатора - председателя правительсвта Самарской области Александр Нефедов представил нового руководителя коллективу министерства образования.
Виктор Акопьян окончил госуниверситет по специальности химик. Ему 41 год, он кандидат педагогических наук. Работал директором школы №99. Почетный работник общего образования РФ.
Отметим, что место главы областного минобрнауки стало вакантным после отставки Владимира Пылева. Он работал на этой должности с 2012 года.
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