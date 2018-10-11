2018-10-11T11:34:43+03:00
Общество

Минобрнауки Самарской области возглавил Виктор Акопьян

Он занял этот пост вместо ушедшего в отставку Владимира Пылева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Министерству образования и науки Самарской области назначили нового руководителя. Им, как и сообщала ранее "Комсомольская правда - Самара", стал Виктор Акопьян, который до недавнего времени занимал пост главы самарского управления регионального минобрнауки. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В четверг, 11 октября, врио первого вице-губернатора - председателя правительсвта Самарской области Александр Нефедов представил нового руководителя коллективу министерства образования.

Виктор Акопьян окончил госуниверситет по специальности химик. Ему 41 год, он кандидат педагогических наук. Работал директором школы №99. Почетный работник общего образования РФ.

Отметим, что место главы областного минобрнауки стало вакантным после отставки Владимира Пылева. Он работал на этой должности с 2012 года.

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